Omar Tapia Hatay’da
Erkekler 1. Lig ekiplerinden Hatay BŞB, Dominikli pasör çaprazı Henry Omar Tapia'yı kadrosuna kattı.
Erkekler 1. Lig ekiplerinden Hatay BŞB, Dominikli pasör çaprazı Henry Omar Tapia'yı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon Karadağ Budva takımında görev yapmıştı. Kariyerinde İspanya'da Eivissa, Yunanistan'da Iraklis ve ülkesinde La Romana formaları giyen tecrübeli oyuncu, transferiyle ilgili şunları söyledi: "Yeni bir maceraya atılmaya karar verdim. Gelecek sezon başarılı bir performans göstererek şampiyon olmak istiyoruz. Umarım mutlu sona ulaşacağız."
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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