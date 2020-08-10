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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Omar Tapia Hatay’da

Omar Tapia Hatay’da

Erkekler 1. Lig ekiplerinden Hatay , Dominikli pasör çaprazı 'yı kadrosuna kattı.

Erkekler 1. Lig ekiplerinden Hatay , Dominikli pasör çaprazı 'yı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon Karadağ Budva takımında görev yapmıştı. Kariyerinde İspanya'da Eivissa, 'da Iraklis ve ülkesinde La Romana formaları giyen tecrübeli oyuncu, transferiyle ilgili şunları söyledi: "Yeni bir maceraya atılmaya karar verdim. Gelecek sezon başarılı bir performans göstererek şampiyon olmak istiyoruz. Umarım mutlu sona ulaşacağız."

  1. 10.8.2020
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