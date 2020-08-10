Solhanspor’a İtalyan smaçör
Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Solhanspor, İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaşma sağladı.
Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Solhanspor, İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaşma sağladı. Kulüp Asbaşkanı Yüksel Kutlu, transferleri önemli ölçüde tamamladıklarını bildirdi. Kutlu, "Solhan ilçemizi, Bingöl'ü ve bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Anadolu'da voleybolun karşılığını yansıtmak için yoğun çalışmalar sergiledik. Son olarak İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaştık ve böylelikle kadromuzu önemli ölçüde tamamladık" ifadelerini kullandı.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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