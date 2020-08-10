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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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’a İtalyan smaçör

Solhanspor’a İtalyan smaçör

Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden , İtalyan smaçör ile anlaşma sağladı.

Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden , İtalyan smaçör ile anlaşma sağladı. Kulüp Asbaşkanı Yüksel Kutlu, transferleri önemli ölçüde tamamladıklarını bildirdi. Kutlu, "Solhan ilçemizi, 'ü ve bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Anadolu'da voleybolun karşılığını yansıtmak için yoğun çalışmalar sergiledik. Son olarak İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaştık ve böylelikle kadromuzu önemli ölçüde tamamladık" ifadelerini kullandı.

  1. 10.8.2020
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