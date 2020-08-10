Solhanspor’a İtalyan smaçör

Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Solhanspor, İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaşma sağladı. Kulüp Asbaşkanı Yüksel Kutlu, transferleri önemli ölçüde tamamladıklarını bildirdi. Kutlu, "Solhan ilçemizi, Bingöl'ü ve bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Anadolu'da voleybolun karşılığını yansıtmak için yoğun çalışmalar sergiledik. Son olarak İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaştık ve böylelikle kadromuzu önemli ölçüde tamamladık" ifadelerini kullandı.