Halkbank’tan Haliliye’ye set yok - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Halkbank’tan Haliliye’ye set yok

’tan Haliliye’ye set yok

Halkbank’tan Haliliye’ye set yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sürdüren , hazırlık maçında 'la karşılaştı. Mavi-beyazlılar , 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

hazırlıklarını sürdüren sürdüren , hazırlık maçında 'la karşılaştı. Mavi-beyazlılar , 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı. 1 saat 19 dakika süren mücadelede Halkbank, etkili servisleriyle maçı domine etti. Servis karşılama ve ataklarda da yeni sezona hazır bir görüntü çizen başkent ekibinde Efe Bayram 19 sayıyla en skorer isim oldu. Berger ve Hernandez 9'ar sayıyla oynadı. Haliliye'de ise Hernandez 17 sayı kaydetti.

  1. 10.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Halkbank’tan Haliliye’ye set yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA