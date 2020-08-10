Halkbank’tan Haliliye’ye set yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sürdüren Halkbank, hazırlık maçında Haliliye Belediyespor'la karşılaştı. Mavi-beyazlılar 25-19, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı. 1 saat 19 dakika süren mücadelede Halkbank, etkili servisleriyle maçı domine etti. Servis karşılama ve ataklarda da yeni sezona hazır bir görüntü çizen başkent ekibinde Efe Bayram 19 sayıyla en skorer isim oldu. Berger ve Hernandez 9'ar sayıyla oynadı. Haliliye'de ise Hernandez 17 sayı kaydetti.