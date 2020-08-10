Halkbank’tan Haliliye’ye set yok
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sürdüren Halkbank, hazırlık maçında Haliliye Belediyespor'la karşılaştı. Mavi-beyazlılar 25-19, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sürdüren Halkbank, hazırlık maçında Haliliye Belediyespor'la karşılaştı. Mavi-beyazlılar 25-19, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı. 1 saat 19 dakika süren mücadelede Halkbank, etkili servisleriyle maçı domine etti. Servis karşılama ve ataklarda da yeni sezona hazır bir görüntü çizen başkent ekibinde Efe Bayram 19 sayıyla en skorer isim oldu. Berger ve Hernandez 9'ar sayıyla oynadı. Haliliye'de ise Hernandez 17 sayı kaydetti.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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