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25 Ağustos 2020, Salı
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altı Sultanlar yarıladı!

19 yaş altı Sultanlar yarıladı!

 Şampiyonası'nda mücadele eden Altı , gruptaki ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek, son grup maçı öncesinde yarı finale çıkmayı garantiledi.

Şampiyonası'nda mücadele eden Altı , gruptaki ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek, son grup maçı öncesinde yarı finale çıkmayı garantiledi.

  1. 25.8.2020
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