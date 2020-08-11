Derbili start - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Derbili start

Derbili start

Derbili start

Voleybolda 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 'de, 'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sultanlar Ligi'nin ilk haftası F.Bahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.

Voleybolda 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 'de, 'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Liglerde ilk devre 17-18 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci devre ise 22 Kasım'da başlayacak ancak milli takımlarda düzenlenecek Avrupa şampiyonaları için liglere 1 ay ara verilecek. Lig etabı 28 Şubat'ta bitecek ve play-off'lar mart ayında başlayacak.

ASLAN'IN İLK RAKİBİ ARKAS
Sultanlar Ligi'nin ilk haftası F.Bahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Diğer maçlar: THY-Sarıyer, Aydın- G.Saray, Eczacıbaşı-Yeşilyurt, Karayolları-Vakıfbank, Nilüfer- Beylikdüzü, Çan-İlbank, PTTKuzeyboru. Efeler Ligi'nde ilk hafta ise şöyle: Haliliye- Altekma, F.Bahçe-Sorgun, Arkas-G.Saray, Tokat-Arhavi, Halkbank-Afyon, BB-Bursa, İnegöl-Ziraat , Spor Toto-Solhan.

  1. 11.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Derbili start haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA