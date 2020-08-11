Derbili start
Voleybolda 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Sultanlar Ligi 12 Eylül'de, AXA Sigorta Efeler Ligi 13 Eylül'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sultanlar Ligi'nin ilk haftası F.Bahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.
Voleybolda 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Sultanlar Ligi 12 Eylül'de, AXA Sigorta Efeler Ligi 13 Eylül'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Liglerde ilk devre 17-18 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci devre ise 22 Kasım'da başlayacak ancak milli takımlarda düzenlenecek Avrupa şampiyonaları için liglere 1 ay ara verilecek. Lig etabı 28 Şubat'ta bitecek ve play-off'lar mart ayında başlayacak.
ASLAN'IN İLK RAKİBİ ARKAS
Sultanlar Ligi'nin ilk haftası F.Bahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Diğer maçlar: THY-Sarıyer, Aydın- G.Saray, Eczacıbaşı-Yeşilyurt, Karayolları-Vakıfbank, Nilüfer- Beylikdüzü, Çan-İlbank, PTTKuzeyboru. Efeler Ligi'nde ilk hafta ise şöyle: Haliliye- Altekma, F.Bahçe-Sorgun, Arkas-G.Saray, Tokat-Arhavi, Halkbank-Afyon, İstanbul BB-Bursa, İnegöl-Ziraat Bankası, Spor Toto-Solhan.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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