Derbili start

Voleybolda 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Sultanlar Ligi 12 Eylül'de, AXA Sigorta Efeler Ligi 13 Eylül'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Liglerde ilk devre 17-18 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci devre ise 22 Kasım'da başlayacak ancak milli takımlarda düzenlenecek Avrupa şampiyonaları için liglere 1 ay ara verilecek. Lig etabı 28 Şubat'ta bitecek ve play-off'lar mart ayında başlayacak.

ASLAN'IN İLK RAKİBİ ARKAS

Sultanlar Ligi'nin ilk haftası F.Bahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Diğer maçlar: THY-Sarıyer, Aydın- G.Saray, Eczacıbaşı-Yeşilyurt, Karayolları-Vakıfbank, Nilüfer- Beylikdüzü, Çan-İlbank, PTTKuzeyboru. Efeler Ligi'nde ilk hafta ise şöyle: Haliliye- Altekma, F.Bahçe-Sorgun, Arkas-G.Saray, Tokat-Arhavi, Halkbank-Afyon, İstanbul BB-Bursa, İnegöl-Ziraat Bankası, Spor Toto-Solhan.