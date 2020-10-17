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3-0 HDI | MAÇ SONUCU

Misli.com 'nin 10'uncu haftasında , Salonu'nda konuk ettiği HDI 'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 22:54
Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray HDI Sigorta | MAÇ SONUCU

Misli.com 'nin 10'uncu hafta karşılaşmasında Kadın Voleybol Takımı ile HDI karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Opet, kendi sahasında oynadığı karşılaşmadan 26-24, 25-16, 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrılarak ligdeki 8'inci galibiyetine uzandı.

Sarı lacivertli ekipte kaptan Dündar ile Kübalı smaçör Melissa Vargas kaydettikleri 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; Galatasaray HDI Sigorta'dan Olesia Rykhliuk 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.

Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Metin Sipahioğlu ve İlker Dinçay ile 75 yıllık Üyesi 95 yaşındaki Turan Demirel de takip etti.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARINDA İSE ALINAN SKORLAR ŞU ŞEKİLDE:

PTT - Karayolları: 3-1 (20-25 / 25-14 / 25-22 / 25-19)
Beylikdüzü Voleybol - Kuzeyboru: 0-3 (18-25 / 13-25 / 18-25)
Sistem9 Yeşilyurt - İlbank: 3-1 (25-19 / 19-25 / 25-19 / 25-14)
- Çan Gençlik Kale Spor: 3-1 (21-25 / 25-22 / 25-18 / 25-22)
- Büyükşehir Belediye: 3-1 (25-19 / 25-18 / 17-25 / 30-28)
Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları: 3-0 (25-19 / 25-17 / 25-13)

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