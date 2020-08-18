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18 Ağustos 2020, Salı
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Filede yeni sponsor

Filede yeni sponsor

(), Kadınlar 1. Ligi'nin isim sponsorluğu için Shop ile sözleşme imzalanacağını duyurdu.

(), Kadınlar 1. Ligi'nin isim sponsorluğu için Shop ile sözleşme imzalanacağını duyurdu. Sözleşme detaylarının yarın saat 11.00'deki imza töreninde açıklanacağı bildirildi.
  1. 18.8.2020
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