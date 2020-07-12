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12 Temmuz 2020, Pazar
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Yazıcıoğulları 3 yıllık imzaladı

Yazıcıoğulları 3 yıllık imzaladı

Karşıyaka, Takımı'nın başantrenörlüğüne getirdiği ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Karşıyaka, Takımı'nın başantrenörlüğüne getirdiği ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Voleybol şubemizin vizyonunu daha ileriye götürecek, gerçek bir ekol olmamızı sağlayacak hamleyi yapmamıza olanak sağlayan hocamıza teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Güzel işler yapacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.
  1. 12.7.2020
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