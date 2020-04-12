''Güçlü döneceğiz''
Halkbank’ın tecrübeli ismi, “Umuyorum ki süreç bitince ülkemiz gibi biz de daha güçlü döneceğiz” diye konuştu.
Halkbank'ın oyuncularından Volkan Döne, corona virüsü sürecinin sonunda kısa zamanda yeniden hazır hale geleceklerine inandığını belirtti. Milli voleybolcu, "Umuyorum ki en kısa sürede normale dönecek, ülkemiz gibi biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takımımızın birlik ve beraberliği, gücü, uyum sorunu yaşamamızın önüne geçecek, tıpkı ülkemiz gibi. Türkiye ve Halkbank'ın gücü sorunları aşmaya yeter" şeklinde görüş belirtti.
MEYVESİNİ ALACAKTIK
Mavi-beyazlı takımdaki ilk sezonunda iyi mücadele etmelerine rağmen bazı maçları şanssız bir şekilde kaybettiklerini vurgulayan tecrübeli voleybolcu, "İkinci yarıda eksik yönlerimizi gidermek adına daha fazla çalışarak adaptasyonumuzu sahaya ve skora da yansıtmıştık. Performansımızı üst seviyelere çıkarmıştık. Sezon devam etseydi bu çalışmaların meyvesini alıp başarılı olacağımıza inancım tamdı" değerlendirmesinde bulundu.
Kulüpte yer almaktan mutluluk duyan Volkan, "Yeni gelen diğer arkadaşlarımla hiç yabancılık çekmedik. Sanki yıllardır birlikte oynuyormuş hissi var" diyerek uyumun kısa sürdüğünü aktardı.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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