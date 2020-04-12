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12 Nisan 2020, Pazar
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''Güçlü döneceğiz''

''Güçlü döneceğiz''

’ın tecrübeli ismi, “ ki süreç bitince ülkemiz gibi biz de daha güçlü döneceğiz” diye konuştu.

'ın oyuncularından Döne, corona virüsü sürecinin sonunda kısa zamanda yeniden hazır hale geleceklerine inandığını belirtti. Milli voleybolcu, " ki en kısa sürede normale dönecek, ülkemiz gibi biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takımımızın birlik ve beraberliği, gücü, uyum sorunu yaşamamızın önüne geçecek, tıpkı ülkemiz gibi. ve Halkbank'ın gücü sorunları aşmaya yeter" şeklinde görüş belirtti.

MEYVESİNİ ALACAKTIK
Mavi-beyazlı takımdaki ilk sezonunda iyi mücadele etmelerine rağmen bazı maçları şanssız bir şekilde kaybettiklerini vurgulayan tecrübeli voleybolcu, "İkinci yarıda eksik yönlerimizi gidermek adına daha fazla çalışarak adaptasyonumuzu sahaya ve skora da yansıtmıştık. Performansımızı üst seviyelere çıkarmıştık. Sezon devam etseydi bu çalışmaların meyvesini alıp başarılı olacağımıza inancım tamdı" değerlendirmesinde bulundu.
Kulüpte yer almaktan mutluluk duyan Volkan, "Yeni gelen diğer arkadaşlarımla hiç yabancılık çekmedik. Sanki yıllardır birlikte oynuyormuş hissi var" diyerek uyumun kısa sürdüğünü aktardı.

  1. 12.4.2020
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