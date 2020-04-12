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12 Nisan 2020, Pazar
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‘Dört takım yükselsin’

‘Dört takım yükselsin’

Kadınlar 1. Lig ekibi , final etabına kalan dört takımın 'ne yükselmesi gerektiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, " 1957, ve gibi bizler de zorluk yaşamaktayız. Fikrimiz, dört takımın da yükselmesidir. sürede kararın verilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 12.4.2020
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