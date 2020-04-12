Dijkema Rusya’da

Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad, son 3 sezondur İtalyan ekibi Bisonte Firenze'de forma giyen Hollandalı pasör Laura Dijkema'yı kadrosuna kattı. İtalya'da Novara'yla bir lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki Hollandalı milli oyuncu, "Yeni bir maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.