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12 Nisan 2020, Pazar
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Dijkema ’da

Dijkema Rusya’da

Ligi ekiplerinden , son 3 sezondur İtalyan ekibi 'de forma giyen Hollandalı pasör 'yı kadrosuna kattı.

Ligi ekiplerinden , son 3 sezondur İtalyan ekibi 'de forma giyen Hollandalı pasör 'yı kadrosuna kattı. 'da Novara'yla bir lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki Hollandalı milli oyuncu, "Yeni bir maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

  1. 12.4.2020
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