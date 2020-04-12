Dijkema Rusya’da
Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad, son 3 sezondur İtalyan ekibi Bisonte Firenze'de forma giyen Hollandalı pasör Laura Dijkema'yı kadrosuna kattı.
Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad, son 3 sezondur İtalyan ekibi Bisonte Firenze'de forma giyen Hollandalı pasör Laura Dijkema'yı kadrosuna kattı. İtalya'da Novara'yla bir lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki Hollandalı milli oyuncu, "Yeni bir maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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