Defne’den resital

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, Defne'nin piyano çaldığı görüntülere yer verildi. 2002 doğumlu voleybolcunun hem antrenmanlarına devam ettiği hem de piyanoda kendini geliştirdiği kaydedildi. Defne Mine Arlıel, görüntülerde "The Pianist" filminde de kullanılan Polonyalı piyanist ve besteci Frederic Chopin'in "Nocturne In C Sharp Minor" adlı eserini çaldı.