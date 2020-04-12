Kiara şov yaptı

Berntsen, takım arkadaşı Kiara ve diğer takımdaki iki kişi ile voleybol oynarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Videoda Berntsen ve Kiara'nın maç sırasında birbirlerine oldukça şık pas attığı görülüyor. Adeta voleybolculara taş çıkartan sevimli köpeğin yeteneği izleyenleri hayrete düşürdü.