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12 Nisan 2020, Pazar
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şov yaptı

Kiara şov yaptı

Norveçli plaj voleybolcusu Mathias , köpeği ile antrenman yaptı. Sevimli köpeğin voleybol yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.

, takım arkadaşı ve diğer takımdaki iki kişi ile voleybol oynarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Videoda Berntsen ve Kiara'nın maç sırasında birbirlerine oldukça şık pas attığı görülüyor. Adeta voleybolculara taş çıkartan sevimli köpeğin yeteneği izleyenleri hayrete düşürdü.

  1. 12.4.2020
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