Kiara şov yaptı
Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, köpeği ile antrenman yaptı. Sevimli köpeğin voleybol yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.
Berntsen, takım arkadaşı Kiara ve diğer takımdaki iki kişi ile voleybol oynarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Videoda Berntsen ve Kiara'nın maç sırasında birbirlerine oldukça şık pas attığı görülüyor. Adeta voleybolculara taş çıkartan sevimli köpeğin yeteneği izleyenleri hayrete düşürdü.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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