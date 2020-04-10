VakıfBank'ın genç voleybolcusu piyano resitali verdi - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol VakıfBank'ın genç voleybolcusu piyano resitali verdi!

'ın genç voleybolcusu piyano resitali verdi

VakıfBank'ın genç voleybolcusu piyano resitali verdi

Kadın Takımı'nın altyapı oyuncularından Defne Mine Arlıel, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakalara ara verilen süreçte spordan da sanattan da vazgeçmiyor.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, genç takım oyuncularından Defne Mine Arlıel'in piyano çaldığı görüntülere yer verildi.

Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu voleybolcunun hem antrenmanlarına devam ettiği hem de piyanoda kendini geliştirdiği kaydedildi.

Defne Mine Arlıel, görüntülerde "The Pianist" filminde de kullanılan Polonyalı piyanist ve besteci Frederic Chopin'in "Nocturne In C Sharp Minor" adlı eserini çaldı.

  1. 10.04.2020
  2. Güncelleme: 10.04.2020 15:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VakıfBank'ın genç voleybolcusu piyano resitali verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA