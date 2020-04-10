VakıfBank'ın genç voleybolcusu piyano resitali verdi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın altyapı oyuncularından Defne Mine Arlıel, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakalara ara verilen süreçte spordan da sanattan da vazgeçmiyor.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, genç takım oyuncularından Defne Mine Arlıel'in piyano çaldığı görüntülere yer verildi.
Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu voleybolcunun hem antrenmanlarına devam ettiği hem de piyanoda kendini geliştirdiği kaydedildi.
Defne Mine Arlıel, görüntülerde "The Pianist" filminde de kullanılan Polonyalı piyanist ve besteci Frederic Chopin'in "Nocturne In C Sharp Minor" adlı eserini çaldı.
Altyapı sporcumuz Defne Mine Arlıel'den piyano resitali ?? ??????/ A wonderful play from our youth team player Defne.#VakifBankSK #VolleyBall #ForMore #PasstheTime #TogetherAtHome pic.twitter.com/EjZgRmgz35— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) April 10, 2020
- 10.04.2020
- Güncelleme: 10.04.2020 15:24
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
VakıfBank'ın genç voleybolcusu piyano resitali verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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