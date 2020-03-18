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18 Mart 2020, Çarşamba
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Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ni garantileyen ilk takım oldu

Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ni garantileyen ilk takım oldu

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Finali'ndeki ilk 2 maçını kazanarak, ligi garantileyen ilk takım oldu.

'nda düzenlenen Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Final müsabakalarında Kuzeyboru'nun bulunduğu grupta Belediye, Belediyespor ve Kale 1957 takımları yer aldı. Kuzeyboru ilk maçında Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0, ikinci maçında ise Bolu Belediyesi'ni yine aynı skorla mağlup ederek grupta ligi garantileyen ilk takım oldu. Final müsabakaları 24 - 25 - 26 Mart tarihlerinde Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak.

  1. 18.03.2020
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