Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ni garantileyen ilk takım oldu
Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Finali'ndeki ilk 2 maçını kazanarak, ligi garantileyen ilk takım oldu.
Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda düzenlenen Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Final müsabakalarında Kuzeyboru'nun bulunduğu grupta Mardin Büyükşehir Belediye, Bolu Belediyespor ve Kale 1957 takımları yer aldı. Kuzeyboru ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0, ikinci maçında ise Bolu Belediyesi'ni yine aynı skorla mağlup ederek grupta ligi garantileyen ilk takım oldu. Final müsabakaları 24 - 25 - 26 Mart tarihlerinde Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak.
- 18.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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