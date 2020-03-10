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10 Mart 2020, Salı
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Voleybol turnuvası İncirliova'da start aldı

Voleybol turnuvası İncirliova'da start aldı

Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesini sağlamak için İncirliova'da voleybol turnuvası başladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde için düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

İncirliova Kaymakamlığı ile (Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneği) BEMSAYDER tarafından yürütülen "Sağlıklı Yaşam İçin " projesi kapsamında Ortaokullar arası Voleybol Turnuvası başladı. Kaymakam Ediz Sürücü, İlçe Müdürü Mustafa Çalışkan, Proje Yürütücüsü 60. YIL Ortaokulu Müdürü Seyit , okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla Kapalı Spor Salonu'nda başlayan turnuvanın hava atışını yaptı. Erbeyli Ortaokulu ve Sınırteke Ortaokulu arasındaki maçla başlayan turnuvada ortaokullar arası 7 kız takımı mücadele edecek. Bu projedeki faaliyetler ile öğrencilerimizin her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı birer birey olarak yetişmesini amaçladıklarını ve bu amaçla okullarda sanat, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin devam ettiğini ifade eden Kaymakam Sürücü, projede görev alan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, müsabakalarda yer alacak takımlara başarılar diledi.

  1. 10.03.2020
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