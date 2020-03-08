Fener çok rahat
Arhavi’ye konuk olan sarı-lacivertliler, 25-14, 27-25 ve 25-21’lik setlerle kazandı. Kanarya bu sonuçla Efeler Ligi’ni zirvede bitirdi.
MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Buradan dönmeyi başaran sarılacivertli ekip, seti 27-25 kazandı ve maçta durumu 2-0'a getirdi. İyi oyununu üçüncü sete de taşıyan F.Bahçe HDI Sigorta, setin sonunda geriden gelerek farkı açtı ve seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı. Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ligde normal sezonun son hafta maçında cumartesi günü İnegöl Belediye'yi konuk edecek. Arhavi Voleybol ise Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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