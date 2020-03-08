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08 Mart 2020, Pazar
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Fener çok rahat

Fener çok rahat

Arhavi’ye konuk olan sarı-lacivertliler, 25-14, 27-25 ve 25-21’lik setlerle kazandı. Kanarya bu sonuçla ’ni zirvede bitirdi.

AXA 21. hafta mücadelesinde Sigorta, deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti. Maça iyi başlayan ve rakibine karşısında farkı açan Fenerbahçe HDI Sigorta, ilk seti 14-25 önde tamamladı. 8 sayısının 3'ünü bloklardan elde eden genç oyuncu Nwachukwu, sete damga vuran isim oldu. İkinci sete 4-1'lik seri ile başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, setin son bölümünde 24-21 geriye düştü.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Buradan dönmeyi başaran sarılacivertli ekip, seti 27-25 kazandı ve maçta durumu 2-0'a getirdi. İyi oyununu üçüncü sete de taşıyan F.Bahçe HDI Sigorta, setin sonunda geriden gelerek farkı açtı ve seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı. Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ligde normal sezonun son hafta maçında cumartesi günü İnegöl Belediye'yi konuk edecek. Arhavi Voleybol ise HDI Sigorta'ya konuk olacak.
  1. 8.3.2020
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