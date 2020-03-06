Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarını nerede oynayacağı belli oldu

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde İtalyan ekipleriyle karşılaşacak Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rakipleriyle iki maçı da Slovenya'da oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV, geçtiğimiz hafta oynanması gereken ancak İtalya'da artan koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen çeyrek final karşılaşmalarının, 18-19 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacağını duyurdu.

KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI ŞÖYLE:

18 Mart Çarşamba:

Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA

19 Mart Perşembe:

Igor Gorgonzola Novara-Fenerbahçe Opet

Eczacıbaşı VitrA-Savino Del Bene Scandicci