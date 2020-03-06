Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarını nerede oynayacağı belli oldu - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Opet ve 'nın maçlarını nerede oynayacağı belli oldu

Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarını nerede oynayacağı belli oldu

'nde İtalyan ekipleriyle eşleşen Türk takımları, koronavirüs salgını nedeniyle rakipleriyle iki maçı da 'da yapacak.

Voleybol 'nde çeyrek finalde İtalyan ekipleriyle karşılaşacak Opet ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rakipleriyle iki maçı da 'da oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV, geçtiğimiz hafta oynanması gereken ancak 'da artan koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen karşılaşmalarının, 18-19 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacağını duyurdu.

KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI ŞÖYLE:

18 Mart Çarşamba:

Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara

Savino Scandicci-Eczacıbaşı VitrA

19 Mart Perşembe:

Igor Gorgonzola Novara-Fenerbahçe Opet

Eczacıbaşı VitrA-Savino Del Bene Scandicci

  1. 07.03.2020
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