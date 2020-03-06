Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarını nerede oynayacağı belli oldu
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekipleriyle eşleşen Türk takımları, koronavirüs salgını nedeniyle rakipleriyle iki maçı da Slovenya'da yapacak.
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde İtalyan ekipleriyle karşılaşacak Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rakipleriyle iki maçı da Slovenya'da oynayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV, geçtiğimiz hafta oynanması gereken ancak İtalya'da artan koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen çeyrek final karşılaşmalarının, 18-19 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacağını duyurdu.
KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI ŞÖYLE:
18 Mart Çarşamba:
Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara
Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA
19 Mart Perşembe:
Igor Gorgonzola Novara-Fenerbahçe Opet
Eczacıbaşı VitrA-Savino Del Bene Scandicci
- 07.03.2020
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Yorum
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Yorum
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarını nerede oynayacağı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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