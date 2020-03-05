Efeler Ligi’nde 21. hafta heyecanı başlıyor
Efeler Ligi’nde 21. hafta heyecanı yarın, 7 Mart ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne karşılaşacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta yarın oynanacak İnegöl Bld.-Tokat Bld. Plevne karşılaşmasıyla başlayacak.
Hafta Spor Toto - Ziraat Bankası arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek. Ligde haftanın programı ise şöyle:
YARIN
19.00 İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne
7 MART CUMARTESİ
14.00 Arhavi Voleybol - Fenerbahçe
14.00 İstanbul BBSK - Galatasaray
16.00 Sorgun Bld. - Bursa B.Şehir Bld.
17.00 Arkas Spor - Halkbank
9 MART PAZARTESİ
19.00 Spor Toto - Ziraat Bankası
- 05.03.2020
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