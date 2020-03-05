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05 Mart 2020, Perşembe
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’nde 21. hafta heyecanı başlıyor

Efeler Ligi’nde 21. hafta heyecanı başlıyor

’nde 21. hafta heyecanı yarın, 7 Mart ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında . - . Plevne karşılaşacak.

AXA Sigorta 'nde 21. hafta yarın oynanacak .-. Plevne karşılaşmasıyla başlayacak.

Hafta Spor Toto - Ziraat Bankası arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek. Ligde haftanın programı ise şöyle:

YARIN
19.00 İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne

7 MART CUMARTESİ
14.00 Arhavi Voleybol -
14.00 BBSK -
16.00 Sorgun Bld. - B.Şehir Bld.
17.00 -

9 MART PAZARTESİ
19.00 - Ziraat

  1. 05.03.2020
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