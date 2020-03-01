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01 Mart 2020, Pazar
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Vakıf set vermedi

Vakıf set vermedi

nde 20. haftanın açılışında , ’ı 2513, ve ’lik setlerle mağlup etti.

nde 20. haftanın açılışında , 'ı 2513, ve 'lik setlerle mağlup etti. Günün programı şöyle: 15.00: PTT-Aydın BŞB, 15.30: Beylikdüzü-Karayolları, 17.30: Nilüfer Bld.-F. Bahçe, 19.00: THY-Eczacıbaşı, Yeşilyurt-G.Saray.
  1. 1.3.2020
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