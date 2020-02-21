Eczacıbaşı VitrA Aydın deplasmanında
Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. haftasında yarın saat 15.00'te deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, Aydın'a vardı. Turuncu beyazlılar, salı günü Polonya ekibi Budowlani Lodz'u evinde 3-2 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi grup etabını altıda altıyla tamamlamış, çeyrek final kurasında ise İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci takımıyla eşleşmişti.
Şampiyonlar Ligi maçından sonra Aydın deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini belirten deneyimli oyuncu Melis Durul, "Yoğun bir maç programının ardından yarın ligin güçlü takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. Her maçta olduğu gibi bu maçta da en iyi performansımızı göstermek istiyoruz" dedi.
- 21.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Eczacıbaşı VitrA Aydın deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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