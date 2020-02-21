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21 Şubat 2020, Cuma
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Aydın deplasmanında

Eczacıbaşı VitrA Aydın deplasmanında

, 18. haftasında yarın saat 15.00'te deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

18. hafta mücadelesinde 'a konuk olacak olan , Aydın'a vardı. Turuncu beyazlılar, salı günü Polonya ekibi Budowlani Lodz'u evinde 3-2 mağlup ederek, grup etabını altıda altıyla tamamlamış, çeyrek final kurasında ise 'dan Savino Del Bene Scandicci takımıyla eşleşmişti.

Şampiyonlar Ligi maçından sonra Aydın deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini belirten deneyimli oyuncu Melis Durul, "Yoğun bir maç programının ardından yarın ligin güçlü takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. Her maçta olduğu gibi bu maçta da en iyi performansımızı göstermek istiyoruz" dedi.

  1. 21.02.2020
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