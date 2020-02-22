Aydın Büyükşehir Belediyespor 1-3 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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1-3 | MAÇ SONUCU

Aydın Büyükşehir Belediyespor 1-3 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU

'nde zirve mücadelesi veren , 18. haftada konuk olduğu 'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı 17’nci galibiyetini elde ederken Büyükşehir Belediyespor ise 10’uncu kez yenildi.

'nin 18. haftasında , deplasmanda 'u 25-19, 22-25, 21-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Eczacıbaşı bu sonuçla 17'nci galibiyetini elde ederken Büyükşehir Belediyespor ise 10'uncu kez yenildi.

Sultanlar Ligi'nde günün diğer mücadelesinde ise Fenerbahçe Opet konuk olduğu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 4 maç oynandı. Sonuçlar şu şekilde:

Arhavi Voleybol-Halkbank: 0-3

Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-1

Ziraat Bankası-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI : 0-3


  1. 22.02.2020
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