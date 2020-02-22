Aydın Büyükşehir Belediyespor 1-3 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde zirve mücadelesi veren Eczacıbaşı VitrA, 18. haftada konuk olduğu Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı 17’nci galibiyetini elde ederken Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 10’uncu kez yenildi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-19, 22-25, 21-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Eczacıbaşı bu sonuçla 17'nci galibiyetini elde ederken Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 10'uncu kez yenildi.
Sultanlar Ligi'nde günün diğer mücadelesinde ise Fenerbahçe Opet konuk olduğu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 4 maç oynandı. Sonuçlar şu şekilde:
Arhavi Voleybol-Halkbank: 0-3
Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-1
Ziraat Bankası-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3
- 22.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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