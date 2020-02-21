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21 Şubat 2020, Cuma
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’de eşleşmeler

CEV’de eşleşmeler

'ndeki temsilcilerimizin çeyrek finaldaki rakipleri belli oldu. Üç takımla mücadele ettiğimiz organizasyonda eşleşmeler şöyle: Eczacıbaşı-Del , F.Bahçe-Gorgonzola , Vakıfbank-D.Moskova.

'ndeki temsilcilerimizin çeyrek finaldaki rakipleri belli oldu. Üç takımla mücadele ettiğimiz organizasyonda eşleşmeler şöyle: Eczacıbaşı-Del , F.Bahçe-Gorgonzola , Vakıfbank-D.Moskova.
  1. 21.2.2020
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