Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan öğrencilere tavsiyeler!
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, bu sezonki gösterdiği etkili performansla adından bir hayli söz ettiriyor. Yeşil-beyazlılar katıldığı söyleyişi'de öğrencilere spor yapmalarını tavsiye etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı gençlerle buluşmaya devam ediyor.
Özel Teknoloji Fen Koleji'nde gerçekleşen söyleşiye katılan yeşil-beyazlılar öğrencilere spor yapmalarını tavsiye etti. Bu sezon gösterdiği performansla takdir toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, sporu tabana yayma adına gençlerle buluşmaya devam ediyor. Nilüfer'de bulunan Özel Teknoloji Fen Koleji'ne gelen Efeleri öğrenciler tezahüratlarla karşıladı. Önce okulun voleybol takımına küçük taktikler veren sporcular daha sonra konferans salonunu dolduran öğrencilerle sohbet etti. Zaman zaman öğrencilerin sorularıyla terleyen Büyükşehir'in Efeleri neşeli geçen etkinliğin sonunda sporu eğitimle bir arada götürebileceklerini belirtti.
"HER BRANŞ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"
Etkinliğin sonunda konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Mestan, öğrencilere sporun bütün alanlarında yer almalarını tavsiye etti. Spor yapan bireylerin daha sağlıklı hayat yaşayacaklarının altını çizen Mestan, "Sporcularımız ve teknik ekibimizle birlikte sizinle sohbet etmek bizim için mutluluk verici. Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak sadece voleybol değil bütün spor branşları bizler için önemli. Sizlerde hayatınızın her döneminde spora zaman ayırın. Hangi spor dalı olursa olsun mutlaka sporun içinde olun" dedi. Etkinliğin ardından Kolej'in Lise Müdürü Kadir Bircan ve Ortaokul Müdürü İsmail Hacıoğlu, Başantrenör Fazıl Demirci ve Yardımcı Antrenör Burak Yavuz'a çiçek verirken, Lise Eğitim koordinatörü Önder Özdemir'de Murat Mestan'a plaket takdim etti. Murat Mestan'da tüm sporcu ve teknik ekibin imzaladığı 16 numaralı formayı Önder Özdemir'e verdi.
- 20.02.2020
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan öğrencilere tavsiyeler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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