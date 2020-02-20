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20 Şubat 2020, Perşembe
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Vakıf’tan müthiş başarı

Vakıf’tan müthiş başarı

Vakıfbank, 'nde Kaliningrad'ı 3-0 yenerek, gruptan lider olarak çıktı. 4 kez bu kupayı kazanan VakıfBank'ta Guidetti, "Şampiyonluğu yine 'ye getirmek istiyoruz" dedi.

Vakıfbank, 'nde Kaliningrad'ı 3-0 yenerek, gruptan lider olarak çıktı. 4 kez bu kupayı kazanan VakıfBank'ta Guidetti, "Şampiyonluğu yine 'ye getirmek istiyoruz" dedi.
  1. 20.2.2020
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