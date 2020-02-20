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20 Şubat 2020, Perşembe
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Devler Ligi’nde kura günü

Devler Ligi’nde kura günü

Kadınlar 'nde eşleşmelerinin kura çekimi bugün 15.00'te Lüksemburg'da yapılacak. Temsilcilerimizden gruplarında ilk sırayı alan Eczacıbaşı ve ile 2. bitiren F.Bahçe, kura çekimine katılacak.

Kadınlar 'nde eşleşmelerinin kura çekimi bugün 15.00'te Lüksemburg'da yapılacak. Temsilcilerimizden gruplarında ilk sırayı alan Eczacıbaşı ve ile 2. bitiren F.Bahçe, kura çekimine katılacak. İlk maçlar 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart'ta oynanacak. Rakiplerimiz ise şöyle: Novara (), İmoco Conegliano (İtalya), Scandicci (İtalya), (), Allianz MTV Stuttgart ().
  1. 20.2.2020
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