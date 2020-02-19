Zenit Kazan 3-1 Halkbank | MAÇ SONUCU - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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3-1 | MAÇ SONUCU

Zenit Kazan 3-1 Halkbank | MAÇ SONUCU

Erkek Voleybol Takımı, C Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda temsilcisi 'a 3-1 yenildi. Başkent ekibi bu sonuçla grubunu galibiyet alamadan tamamladı.

C Grubu 6. ve son hafta maçında , deplasmanda Rus temsilcisi 'a 3-1 yenildi.

'nın Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-23, 23-25, 25-19 ve 25-15'lik setlerle kazandı.

Başkent temsilcisi, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.

  1. 19.02.2020
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