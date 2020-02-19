Avrupa'da rakipler belli oluyor
Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi yarın TSİ 15.00’te Lüksemburg’ta yapılacak.
Grup etabında oynanan müsabakalar sonucunda gruplarını ilk sırada tamamlayan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank ile grubunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde mücadele edecek. Çeyrek final ilk maçları 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.
CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde mücadele edecek takımlar şöyle:
"Eczacıbaşı VitrA (Türkiye), Fenerbahçe Opet (Türkiye), VakıfBank (Türkiye), Igor Gorgonzola Novara (İtalya), A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), Savino Del Bene Scandicci (İtalya), Dinamo Moskova (Rusya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya)"
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Toplam 2
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GsGsGs Daha iyi başkanlık yapacaksanız buyrun gelin. Sizin zamanınızda şampiyoluklar geldi ama kulüp borçlarının mimarlarından biri de sizsiniz.
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Toplam 1
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Mustafa Cengiz ve Faruk Süren arasında gerilim!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 artık bu eskıler neyın peşinde
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