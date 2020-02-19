Avrupa'da rakipler belli oluyor! Son dakika voleybol haberleri - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Avrupa'da rakipler belli oluyor

Avrupa'da rakipler belli oluyor

Avrupa'da rakipler belli oluyor

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi yarın TSİ 15.00’te Lüksemburg’ta yapılacak.

Grup etabında oynanan müsabakalar sonucunda gruplarını ilk sırada tamamlayan ve ile grubunu 2. sırada tamamlayan , 'nde mücadele edecek. Çeyrek final ilk maçları 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde mücadele edecek takımlar şöyle:
"Eczacıbaşı VitrA (), Fenerbahçe Opet (Türkiye), VakıfBank (Türkiye), Igor Gorgonzola Novara (), A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), Savino Del Bene Scandicci (İtalya), (), Allianz MTV Stuttgart ()"

  1. 19.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa'da rakipler belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN