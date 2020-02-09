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09 Şubat 2020, Pazar
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Aslan'a son darbe Bursa 'den

Aslan'a son darbe Bursa BŞB'den

Bursa , evinde G.Saray’ı 3-0 mağlup etti. Cimbom, bu sonuçla üst üste 3. yenilgisini alırken; yeşil-beyazlılar ise, ligdeki 11. galibiyetini elde etti

AXA Efeler Ligi'nin 17. haftasında Bursa , sahasında HDI Sigorta'yı konuk etti. Aslan'ın, son haftalardaki düşüşü bu maçta da sürdü. Yeşil-beyazlılar, iyi başladığı mücadelenin ilk setinden 25-21'lik üstünlükle ayrıldı ve 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci sette de oyuna ağırlığını koyan Bursa, yine 21-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Son sette ise Galatasaray, karşılaşmaya ortak olmaya çabaladı.

EDİZ MAÇA DAMGA VURDU

Teknik molaya 12-9 önde giren taraf Bursa BŞB olsa da sarı-kırmızılılar, ardından hem oyunu hem de skoru dengeledi. Fakat yeşil-beyazlılar, 25-22'lik skorla seti; 3-0'la da maçı kazanmayı başardı. Ediz Kaan Fırıncıoğlu 21, Morteza ise 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. ve Arkas'ın ardından Bursa'ya da mağlup olan Galatasaray, üst üste 3. yenilgisini aldı. 11. galibiyetini elde etmeyi başaran Bursa, gelecek hafta Arkas'ı konuk edecek.

  1. 9.2.2020
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