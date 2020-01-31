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31 Ocak 2020, Cuma
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Bulatovic Moskova’da

Bulatovic Moskova’da

'in yardımcı teknik sorumlusu , 'ya gitti. Sarılacivertli kulüp, başantrenör ile birçok başarıda payı olan Bulatovic'in teknik heyet ve yönetimin onayı ile 'na başantrenör olarak olduğunu açıkladı.

'in yardımcı teknik sorumlusu , 'ya gitti. Sarılacivertli kulüp, başantrenör ile birçok başarıda payı olan Bulatovic'in teknik heyet ve yönetimin onayı ile 'na başantrenör olarak olduğunu açıkladı.

  1. 31.1.2020
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