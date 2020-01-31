Bulatovic Moskova’da
Fenerbahçe Opet'in yardımcı teknik sorumlusu Zeljko Bulatovic, Rusya'ya gitti. Sarılacivertli kulüp, başantrenör Zoran Terzic ile birçok başarıda payı olan Bulatovic'in teknik heyet ve yönetimin onayı ile Dinamo Moskova Kadın Voleybol Takımı'na başantrenör olarak transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Opet'in yardımcı teknik sorumlusu Zeljko Bulatovic, Rusya'ya gitti. Sarılacivertli kulüp, başantrenör Zoran Terzic ile birçok başarıda payı olan Bulatovic'in teknik heyet ve yönetimin onayı ile Dinamo Moskova Kadın Voleybol Takımı'na başantrenör olarak transfer olduğunu açıkladı.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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