Cimbom filede avantajlı

Galatasaray HDI Sigorta, 2020 Erkekler CEV Kupası'ndaki son 16 turu ilk maçında sahasında C.S.M. Arcada Galati'yi 3-0 yenerek tur için avantaj yakaladı. Sarıkırmızılılar Romanya temsilcisi karşısında 76 dakika süren maçın setlerini ise 26-24, 25-21 ve 25-20 aldılar.