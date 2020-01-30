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30 Ocak 2020, Perşembe
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Cimbom filede avantajlı

Cimbom filede avantajlı

Galatasaray Sigorta, 2020 Erkekler CEV Kupası'ndaki son 16 turu ilk maçında sahasında C.S.M. Arcada Galati'yi 3-0 yenerek tur için avantaj yakaladı. Sarıkırmızılılar Romanya temsilcisi karşısında 76 dakika süren maçın setlerini ise , ve aldılar.

Galatasaray Sigorta, 2020 Erkekler CEV Kupası'ndaki son 16 turu ilk maçında sahasında C.S.M. Arcada Galati'yi 3-0 yenerek tur için avantaj yakaladı. Sarıkırmızılılar Romanya temsilcisi karşısında 76 dakika süren maçın setlerini ise , ve aldılar.

  1. 30.1.2020
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