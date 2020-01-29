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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Eda’dan gözdağı

Eda’dan gözdağı

A kaptanı Dündar, olimpiyatlarda hedeflerinin kürsüye çıkmak olduğunu belirtti.

A kaptanı Dündar, olimpiyatlarda hedeflerinin kürsüye çıkmak olduğunu belirtti. Baskı hissetmediklerini belirten Eda, "Kürsüye çıkmak istiyoruz. Artık rakipler ' ile oynuyoruz' diye düşünecektir" diye konuştu.
  1. 29.1.2020
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