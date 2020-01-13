Olimpiyat Sultanları
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı 3-0 yendi Hollanda’da tarihi bir başarıya imza atan Sultanlarımız, 2012 Londra’dan sonra ikinci kez olimpiyatlara gidecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir kez daha destan yazarak göğsümüzü kabarttı. Olimpiyat Elemeleri Avrupa grubunda ilk maçta Almanya yenilgisi sonrasında Belçika ve Hırvatistan'ı mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlarken yarı finalde Polonya ve sonrasında dün de Almanya'yı devirip zafere ulaştı. İlk sete iyi başlayan millilerimiz özellikle Polonya maçının kahramanı Meryem Boz'un etkili oyunu ile rakibinin farkı azaltmasına bile imkan vermeden 25- 17'lik skor ile seti 1-0 önde kapattı. İkinci sette Almanya'ya karşı 14 atak gerçekleştirip 3 blok ile rakibini durduran Ay-yıldızlılar kaptan Eda Erdem'in önderliğinde 25-19 kazanıp durumu 2-0'a getirdi. Son sette Almanya bu kez başa baş mücadele edip Schoelzel ve Orthman ile direnip Türkiye'ye kafa tutmaya çalışsa da 25-22 ile seti, 3-0 ile de maçı kazanan Ay-yıldızlı ekibimiz 2020 olimpiyat vizesini aldı.
GUIDETTI: TÜRK HALKINA ARMAĞAN
Milli takımımızın başantrenörü Giovanni Guidetti, "Muhteşem bir başarıya imza attık" dedi. İtalyan çalıştırıcı, "Önceki gün çok zorlu bir maçı oynadık, ama tekrar takımın bu enerjiyi nasıl buldu şaşkınım. Çok mutluyum. Adım adım geliştik ve büyüdük. Muhteşem bir deneyim olacak. Türk voleybolu için çok sevinçliyim. Bu olimpiyat biletini tüm Türk halkına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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