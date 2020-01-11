Genç Efeler’den ilk zafer - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Genç Efeler’den ilk zafer

’den ilk zafer

Genç Efeler’den ilk zafer

, 2020 1. tur maçında 'ı 3-1 mağlup etti.

, 2020 1. tur maçında 'ı 3-1 mağlup etti. Sofya'da 1 saat 39 dakika süren maçın setlerini 25-23, 20-25, 25-23 ve 25-17 alan , bugün 18.00'de ile karşılaşacak. 1. olan ülke, Avrupa Şampiyonası'na gidecek.

  1. 11.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç Efeler’den ilk zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN