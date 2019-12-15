Vakıfbank süpürdü

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde normal sezon dev bir maç ile kapandı. Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı konuk etti. 2019 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'na katılan iki takımın kendi arasındaki maç ertelenmişti. İlk teknik molaya Eczacıbaşı 12-10 önde girdi. İlk set çok çekişmeli geçerken VakıfBank rakibini 20'de tuttu ve kazandı. İkinci raunt da adına yakışır şekilde geçerken 23-23'ten sonra VakıfBank 2 sayı daha aldı.

SON SET GÖZ AÇTIRMADI

2-0'ın rahatlığıyla 3. periyoda geçen Vakıf- Bank, rakibine göz açtırmadı. Teknik molaya 3. kez önde giren sarı-siyahlılar, maçı 8 sayı farkla 25-17 kazanmayı bildi. Sarı-siyahlılar, ligin ilk devresinde oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti. VakıfBank, ilk devreyi lider tamamlamayı başarırken, aynı dereceyi elde eden Eczacıbaşı VitrA ikinci basamakta yer aldı. 2. devre karşılaşmaları 19 Ocak-15 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak.