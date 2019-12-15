Vakıfbank süpürdü
Sarı-siyahlılar, rakibini deplasmanda 25-20, 25-23 ve 25-17’lik setlerle mağlup etmeyi başardı. Sultanlar Ligi’nde normal sezon 1. devre bu maçla tamamlandı.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde normal sezon dev bir maç ile kapandı. Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı konuk etti. 2019 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'na katılan iki takımın kendi arasındaki maç ertelenmişti. İlk teknik molaya Eczacıbaşı 12-10 önde girdi. İlk set çok çekişmeli geçerken VakıfBank rakibini 20'de tuttu ve kazandı. İkinci raunt da adına yakışır şekilde geçerken 23-23'ten sonra VakıfBank 2 sayı daha aldı.
SON SET GÖZ AÇTIRMADI
2-0'ın rahatlığıyla 3. periyoda geçen Vakıf- Bank, rakibine göz açtırmadı. Teknik molaya 3. kez önde giren sarı-siyahlılar, maçı 8 sayı farkla 25-17 kazanmayı bildi. Sarı-siyahlılar, ligin ilk devresinde oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti. VakıfBank, ilk devreyi lider tamamlamayı başarırken, aynı dereceyi elde eden Eczacıbaşı VitrA ikinci basamakta yer aldı. 2. devre karşılaşmaları 19 Ocak-15 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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