Arkas evinde kayıp: 0-3
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti. 98 dakika süren mücadelenin setleri de 23-25, 21-25 ve 28-30 bitti.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti. 98 dakika süren mücadelenin setleri de 23-25, 21-25 ve 28-30 bitti. Günün diğer maçında ise İnegöl Belediyespor, deplasmanda Arhavi'ye 3-1 yenildi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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