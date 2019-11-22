Arkas evinde kayıp: 0-3 - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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Arkas evinde kayıp: 0-3

Arkas evinde kayıp: 0-3

Voleybolda 'nin 7. haftasının , deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti. 98 dakika süren mücadelenin setleri de 23-25, 21-25 ve 28-30 bitti.

Voleybolda 'nin 7. haftasının , deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti. 98 dakika süren mücadelenin setleri de 23-25, 21-25 ve 28-30 bitti. Günün diğer maçında ise , deplasmanda Arhavi'ye 3-1 yenildi.

  1. 22.11.2019
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