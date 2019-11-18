Halkbank nihayet

Efeler Ligi'nin ilk 5 haftasında yalnızca 1 galibiyet alabilen Halkbank, Sorgun Belediye'yi konuk etti. Mavi-beyazlılar; 28-26, 25-21 ve 27-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Sorgun, ligdeki 5. yenilgisini alırken; 2. galibiyetini elde eden başkent ekibinde Metin Toy 19, Efe Bayram ise 11 sayıyla oynadı. Halkbank, gelecek hafta İstanbul BBSK ile karşılaşacak.