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18 Kasım 2019, Pazartesi
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nihayet

Halkbank nihayet

 Ligi'nin ilk 5 haftasında yalnızca 1 galibiyet alabilen , 'yi konuk etti. ; , 25-21 ve 27-25'lik setlerle 3-0 kazandı.

Ligi'nin ilk 5 haftasında yalnızca 1 galibiyet alabilen , 'yi konuk etti. ; , 25-21 ve 27-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Sorgun, ligdeki 5. yenilgisini alırken; 2. galibiyetini elde eden başkent ekibinde Metin Toy 19, Efe Bayram ise 11 sayıyla oynadı. Halkbank, gelecek hafta BBSK ile karşılaşacak.

  1. 18.11.2019
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