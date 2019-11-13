Aydın BB 0-3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Aydın BB 0-3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU

BB 0-3 | MAÇ

Aydın BB 0-3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU

'nin 8. haftasında , deplasmanda Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

'nin 8. haftasında , deplasmanda Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

1. SET SONUCU: 20-25

2. SET SONUCU: 16-25

3. SET SONUCU: 23-25

Süre: 88 dakika (26, 27, 35)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, , Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Guidetti, Vargas, Robinson, Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım)

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın BB 0-3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN