Galatasaray derbide 6 maç sonra Fenerbahçe'yi devirdi
Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımları Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta maçında karşılaştı. Derbide gülen taraf Galatasaray oldu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup etti ve 6 maç sonra ezeli rakibini yenerken, 4'te 4 yaptı.
Ayrıntılar birazdan...
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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