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25 Ekim 2019, Cuma
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derbide 6 maç sonra 'yi devirdi

Galatasaray derbide 6 maç sonra Fenerbahçe'yi devirdi

Ezeli rakipler ile 'nin kadın voleybol takımları 4. hafta maçında karşılaştı. Derbide gülen taraf Galatasaray oldu.

4. hafta maçında HDI , Opet'i 3-1 mağlup etti ve 6 maç sonra ezeli rakibini yenerken, 4'te 4 yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

  1. 25.10.2019
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