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16 Ekim 2019, Çarşamba
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'ı rahat geçti

Fenerbahçe Beşiktaş'ı rahat geçti

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Opet, 'ı 3-0 yendi. Fenerbahçe ikinci maçını da kazanırken, Beşiktaş ilk yenilgisini aldı.

Birinci sete , etkili servislerle başladı. Dilara'nın etkili ataklarıyla Beşiktaş teknik molayı 12-10 önde geçti. Mihajlovic'in smaçlarıyla skoru 14-14'te eşitledi. Kalan bölümde üstünlüğü eline alan sarı-lacivertliler, seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete Fenerbahçe iyi başladı, etkili ataklarla oyun üstünlüğünü sağladığı sette teknik molayı 12-6 önde geçti. Fenerbahçe rakibin ataklarını aktif bloklarla tutunca Beşiktaş oyundan düştü. Sarı-lacivertliler seti 25-13 üstün tamamladı ve durumu 2-0'a taşıdı.

Üçüncü sete taktik servisler atarak başlayan Fenerbahçe Opet rakibin oyun düzenini bozdu ve teknik molayı 12-9 önde geçti. Etkili ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler seti 25-13 ve maçı da 3-0 kazandı.

  1. 17.10.2019
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