Fenerbahçe Beşiktaş'ı rahat geçti
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Fenerbahçe ikinci maçını da kazanırken, Beşiktaş ilk yenilgisini aldı.
Birinci sete Beşiktaş, etkili servislerle başladı. Dilara'nın etkili ataklarıyla Beşiktaş teknik molayı 12-10 önde geçti. Fenerbahçe Mihajlovic'in smaçlarıyla skoru 14-14'te eşitledi. Kalan bölümde üstünlüğü eline alan sarı-lacivertliler, seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.
İkinci sete Fenerbahçe iyi başladı, etkili ataklarla oyun üstünlüğünü sağladığı sette teknik molayı 12-6 önde geçti. Fenerbahçe rakibin ataklarını aktif bloklarla tutunca Beşiktaş oyundan düştü. Sarı-lacivertliler seti 25-13 üstün tamamladı ve durumu 2-0'a taşıdı.
Üçüncü sete taktik servisler atarak başlayan Fenerbahçe Opet rakibin oyun düzenini bozdu ve teknik molayı 12-9 önde geçti. Etkili ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler seti 25-13 ve maçı da 3-0 kazandı.
- 17.10.2019
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emir oyun çok güzel
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