Voleybolda rakipler yarın belli oluyor
Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank kadın voleybol ile Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank erkek voleybol takımlarının gruplardaki rakipleri belli oluyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Voleybol Galası'nda yarın TSİ 18.00'de turnuva için kura çekimi yapılacak.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. TORBA: VakıfBank (Türkiye), Imoco Conegliano (İtalya), Dinamo Moskova (Rusya), Eczacıbaşı VitrA (Türkiye), Igor Gorgonzola Novara (İtalya)
2. TORBA: LKS Commercecon Lodz (Polonya), RC Cannes (Fransa), Lokomotiv Kaliningrad (Rusya), Budowlani Lodz (Polonya), Nantes VB (Fransa)
3. TORBA: CSM Volei Alba Blaj (Romanya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), Nova KBM Branik Maribor (Slovenya), Maritza Plovdiv (Bulgaristan), LP Salo (Finlandiya)
4. Torba: Fenerbahçe Opet (Türkiye), Savino Del Bene Scandicci (İtalya), Uralochka Ekaterinburg (Rusya), eleme turundan gelecek takım, eleme turundan gelecek takım
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. TORBA: Cucine Lube Civitanova (İtalya), Kuzbass Kemerovo (Rusya), Zaksa Kedzierzyn Kozle (Polonya), Sir Colussi Sicoma Perugia (İtalya), Zenit Kazan (Rusya)
2. TORBA: Fenerbahçe HDI Sigorta (Türkiye), Berlin Recycling Volleys (Almanya), Onico Warszawa (Polonya), Halkbank (Türkiye), VfB Friedrichshafen (Almanya)
3. TORBA: Greenyard Maaeseik (Belçika), Tours VB (Fransa), ACH Volley Ljubljana (Slovenya), Jihostroj Ceske Budejovice (Çek Cumhuriyeti), Knack Roeselare (Belçika)
4. TORBA: Trentino (İtalya), Fakel Novy Urengoy (Rusya), Jastrzebski Wegiel (Polonya), eleme turundan gelecek takım, eleme turundan gelecek takım
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Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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