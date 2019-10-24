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24 Ekim 2019, Perşembe
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Voleybolda rakipler yarın belli oluyor

Voleybolda rakipler yarın belli oluyor

'yi CEV 'nde temsil edecek Eczacıbaşı VitrA, Opet ve VakıfBank kadın voleybol ile Fenerbahçe HDI ve erkek voleybol takımlarının gruplardaki rakipleri belli oluyor. 'ın başkenti Sofya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Voleybol Galası'nda yarın TSİ 18.00'de turnuva için kura çekimi yapılacak.

CEV Kadınlar 'nde torbalar şu şekilde:
1. TORBA: VakıfBank (), Imoco Conegliano (), (), Eczacıbaşı VitrA (Türkiye), Igor Gorgonzola Novara (İtalya)
2. TORBA: LKS Commercecon Lodz (Polonya), RC Cannes (), Lokomotiv Kaliningrad (Rusya), Budowlani Lodz (Polonya), Nantes VB (Fransa)
3. TORBA: CSM Volei Alba Blaj (Romanya), Allianz MTV Stuttgart (), Nova KBM Branik Maribor (Slovenya), Maritza Plovdiv (), LP Salo (Finlandiya)
4. Torba: Opet (Türkiye), Savino Del Bene Scandicci (İtalya), Uralochka Ekaterinburg (Rusya), eleme turundan gelecek takım, eleme turundan gelecek takım

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. TORBA: Cucine Lube Civitanova (İtalya), Kuzbass Kemerovo (Rusya), Zaksa Kedzierzyn Kozle (Polonya), Sir Colussi Sicoma Perugia (İtalya), Zenit Kazan (Rusya)
2. TORBA: Fenerbahçe HDI (Türkiye), (Almanya), Onico Warszawa (Polonya), (Türkiye), VfB Friedrichshafen (Almanya)
3. TORBA: Greenyard Maaeseik (), Tours VB (Fransa), ACH Volley Ljubljana (Slovenya), Jihostroj Ceske Budejovice (Çek Cumhuriyeti), Knack Roeselare (Belçika)
4. TORBA: Trentino (İtalya), Fakel Novy Urengoy (Rusya), Jastrzebski Wegiel (Polonya), eleme turundan gelecek takım, eleme turundan gelecek takım

  1. 24.10.2019
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