Voleybolda haftanın programı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 2019-2020 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Bugün:

13.00 Atlasglobal Yeşilyurt-VakıfBank (Burhan Felek)

18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

Yarın:

15.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)

16.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)

17.30 Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)


AXA SİGORTA EFELER LİGİ

Yarın:

14.30 Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)

27 Ekim Pazar:

14.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)

15.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk Vestel Venus)

16.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Cengiz Göllü)

17.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Voleybolda haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN