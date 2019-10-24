Galatasaray hasretine son verdi

1922 yılında kurulan voleybol şubesinde son 30 yıldır kupa kazanamayan Galatasaray en son 1988-89 sezonunda Erkekler Voleybol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.



ERKEK VOLEYBOL TARİHİ BAŞARILARLA DOLU

Galatasaray, erkek voleybolda sayısız kupa ile en çok şampiyon olan kulüp olma özelliğini taşıyor. Sarı-kırmızılılar İstanbul Erkekler Voleybol Ligi'nde 16 kez ile en çok şampiyon olan kulüp olurken, aynı başarıyı Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda da 12 kez ile göstererek bu kupada da en çok şampiyon olan takım unvanına sahip olmuştur.



Sarı-kırmızılılar 1970-71 yılında kurulan Erkekler Voleybol Ligi yeni adıyla Efeler Ligi'nde ise toplam 4 kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, 1970-71, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 yıllarında kupaya uzanmıştı.



Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın eski adı ile Türkiye Kupası yeni adıyla Erkekler Kupa Voley'de ise şampiyonluğu bulunmuyor.



KADINLARDA KUPAYA HASRET

Galatasaray, kadın voleybol da İstanbul Bayanlar Voleybol Ligi'nde 7 kez, Türkiye Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda ise 5 kez şampiyon olurken Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi yeni adıyla Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu bulunmuyor. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı eski adı ile Türkiye Kupası yeni adı ile Kadınlar Kupa Voley'de ve Bayanlar Şampiyonlar Kupası'nda ise şampiyonluk elde edemedi.



SARI-KIRMIZILILAR VOLEYBOLDA AVRUPA FİNALLERİNDE MUTLU SONA ULAŞAMIYOR

Galatasaray, voleybolda Avrupa kupalarında oynadığı final müsabakalarında yüzü gülmedi.

Erkek voleybol takımı, 1990-91 yılında CEV Kupası ve 1991-92 sezonunda CEV Challenge Kupası'nda 4'üncü olurken 2016 yılındaki Erkekler Voleybol Balkan Kupası'nda kupayı müzesine götürmüştü. Sarı-kırmızılılar son olarak geçtiğimiz yıl CEV Kupası'nda finalde kaybederek 2'nci oldu.

Kadın voleybol takımı ise 2009-10 yılında CEV Challenge Kupası'nda 3'üncü olurken 2010-11 ve 2015-16 CEV Kupaları'nda iki kez finalde kaybederek 2'nci oldu. Sarı-kırmızılılar CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 2012-13 ve 2017-18 yıllarında Dörtlü Final oynama başarısı göstermiş ve ikisinde de 4'üncü olmuştu.



MUSTAFA CENGİZ'İN AMATÖR SPORLARDA 4'ÜNCÜ KUPASI

Mustafa Cengiz, erkek voleybol takımının Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanmasıyla birlikte Galatasaray Başkanı olduğu Ocak 2018'den bu yana amatör sporlarda 4'üncü kupasını elde etmiş oldu.



Galatasaray daha önce Mustafa Cengiz başkanlığında 2018 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile EuroLeague ve Basketbol Ligi Şampiyonluğu ve 2017-18 sezonunda Kadın Basketbol Takımı ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.



Mustafa Cengiz'in Galatasaray başkanlığı döneminde futbolda ise 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1'de Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupası bulunuyor.