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24 Ekim 2019, Perşembe
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- Galatasaray maçının oranları belli oldu

Beşiktaş - Galatasaray maçının oranları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak -Galatasaray derbi mücadelesinin iddaa oranları belli oldu. Dev derbide Galatasaray favori gösterildi.

Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul derbisi heyecanı yaşanacak. Vodafone Park Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Dev mücadelenin bahis oranları belli oldu. Beşiktaş - Galatasaray maçında ev sahibi siyah beyazlı ekibe 2.35'lik oran verilirken konuk takım Galatasaray 2.20'lik oranla favori konumunda. Derbide beraberlik ihtimaline 3.10 oran açıldı.

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 18:16
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