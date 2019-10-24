Beşiktaş - Galatasaray maçının oranları belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş -Galatasaray derbi mücadelesinin iddaa oranları belli oldu. Dev derbide Galatasaray favori gösterildi.
Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul derbisi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
Dev mücadelenin bahis oranları belli oldu. Beşiktaş - Galatasaray maçında ev sahibi siyah beyazlı ekibe 2.35'lik oran verilirken konuk takım Galatasaray 2.20'lik oranla favori konumunda. Derbide beraberlik ihtimaline 3.10 oran açıldı.
- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 18:16
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Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Beşiktaş - Galatasaray maçının oranları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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