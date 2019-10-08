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08 Ekim 2019, Salı
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personeli yaptı: 3 yaralı

VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı

'nın Gemlik ilçesinde,  sağlık personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sabri Erdoğan ile sağlık personelinden  ve George Yesilim yaralandı.

çalışanı 3 kişi, 'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri çıkışı Kurtul mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Erdoğan ile araçta bulunan ve , 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerden Sabri Erdoğan'ın kulüp A takım doktoru, Georgi Vasilev Bivolarski'nin A takım fizyoterapisti, Üzeyir Özdurak'ın ise altyapı görevlisi olduğu öğrenildi.

  1. 08.10.2019
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