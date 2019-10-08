VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, VakıfBank Spor Kulübü sağlık personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sabri Erdoğan ile sağlık personelinden Üzeyir Özdurak ve George Yesilim yaralandı.
VakıfBank Spor Kulübü çalışanı 3 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri çıkışı Kurtul mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Erdoğan ile araçta bulunan Üzeyir Özdurak ve Georgi Vasilev Bivolarski, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazazedelerden Sabri Erdoğan'ın kulüp A takım doktoru, Georgi Vasilev Bivolarski'nin A takım fizyoterapisti, Üzeyir Özdurak'ın ise altyapı görevlisi olduğu öğrenildi.
- 08.10.2019
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Beşiktaş'ın yıldızı umreye gitti
Toplam 3
Yorum
ŞEREF BİZDEN DAHA SAĞLAM İNANÇLI
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Dorukhan Toköz ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
Veysel Dönmez Sevgili kardeşim Dorukan Rabbim Merhametiyle şifa nasip etsin, bir an önce sağlığınıza kavuşmanı dilerim.
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Beşiktaş'ın yıldızı umreye gitti
Toplam 3
Yorum
thebarbaros bak şimdi seni sevdim işte.. helâl olsun
VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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