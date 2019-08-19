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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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'Şampiyon olacağız'

'Şampiyon olacağız'

A Milli  Takımı'nın pasörlerinden , 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.

A Grubu'nda yer alan 'nin, maçlarını 'da oynayacağını hatırlatan Akyol, "Ankara voleybolu çok seviyor, biz de Ankara seyircisini çok seviyoruz. Burası gerçekten bize uğurlu gelen bir yer. Turnuva sonunda, boynumuzda altınla gülen taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.
Rakipleri arasında geçen yılın dünya şampiyonu 'ın da olduğuna vurgu yapan Naz, şunları kaydetti: "Rakiplerimiz oldukça iyi, özellikle grubumuzda Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan var. Ancak Sırbistan maçına gelene kadar, diğer rakiplerimizi de küçümsemek, hafife almak gibi bir hataya asla düşmeyeceğiz. Çünkü bu bir turnuva. Sonunu düşünmekten çok, gün gün ilerleyeceğiz. Hepsi ayrı tarzlarda voleybol oynuyor. Onlara adapte olmaya çalışacağız. Sonrasında da bakalım, madalya için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUP AŞAMASI
23 AĞUSTOS CUMA
TÜRKİYE-YUNANİSTAN

24 AĞUSTOS CUMARTESİ
FİNLANDİYA-TÜRKİYE

26 AĞUSTOS PAZARTESİ
TÜRKİYE-BULGARİSTAN

28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
TÜRKİYE-FRANSA

29 AĞUSTOS PERŞEMBE
TÜRKİYE-SIRBİSTAN

  1. 19.8.2019
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