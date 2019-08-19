'Şampiyon olacağız'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın pasörlerinden Naz Aydemir Akyol, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.
A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, maçlarını Ankara'da oynayacağını hatırlatan Akyol, "Ankara voleybolu çok seviyor, biz de Ankara seyircisini çok seviyoruz. Burası gerçekten bize uğurlu gelen bir yer. Turnuva sonunda, boynumuzda altınla gülen taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.
Rakipleri arasında geçen yılın dünya şampiyonu Sırbistan'ın da olduğuna vurgu yapan Naz, şunları kaydetti: "Rakiplerimiz oldukça iyi, özellikle grubumuzda Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan var. Ancak Sırbistan maçına gelene kadar, diğer rakiplerimizi de küçümsemek, hafife almak gibi bir hataya asla düşmeyeceğiz. Çünkü bu bir turnuva. Sonunu düşünmekten çok, gün gün ilerleyeceğiz. Hepsi ayrı tarzlarda voleybol oynuyor. Onlara adapte olmaya çalışacağız. Sonrasında da bakalım, madalya için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUP AŞAMASI
23 AĞUSTOS CUMA
TÜRKİYE-YUNANİSTAN
24 AĞUSTOS CUMARTESİ
FİNLANDİYA-TÜRKİYE
26 AĞUSTOS PAZARTESİ
TÜRKİYE-BULGARİSTAN
28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
TÜRKİYE-FRANSA
29 AĞUSTOS PERŞEMBE
TÜRKİYE-SIRBİSTAN
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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