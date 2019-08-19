'Şampiyon olacağız'

A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, maçlarını Ankara'da oynayacağını hatırlatan Akyol, "Ankara voleybolu çok seviyor, biz de Ankara seyircisini çok seviyoruz. Burası gerçekten bize uğurlu gelen bir yer. Turnuva sonunda, boynumuzda altınla gülen taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Rakipleri arasında geçen yılın dünya şampiyonu Sırbistan'ın da olduğuna vurgu yapan Naz, şunları kaydetti: "Rakiplerimiz oldukça iyi, özellikle grubumuzda Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan var. Ancak Sırbistan maçına gelene kadar, diğer rakiplerimizi de küçümsemek, hafife almak gibi bir hataya asla düşmeyeceğiz. Çünkü bu bir turnuva. Sonunu düşünmekten çok, gün gün ilerleyeceğiz. Hepsi ayrı tarzlarda voleybol oynuyor. Onlara adapte olmaya çalışacağız. Sonrasında da bakalım, madalya için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUP AŞAMASI

23 AĞUSTOS CUMA

TÜRKİYE-YUNANİSTAN



24 AĞUSTOS CUMARTESİ

FİNLANDİYA-TÜRKİYE



26 AĞUSTOS PAZARTESİ

TÜRKİYE-BULGARİSTAN



28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

TÜRKİYE-FRANSA



29 AĞUSTOS PERŞEMBE

TÜRKİYE-SIRBİSTAN