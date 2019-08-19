Kemal Spor Toto’da
Efeler Ligi'nde Maliye Piyango'nun isim haklarını satın alan Spor Toto, transferlerine devam ediyor. Son olarak Ugandalı pasör çaprazı Okello'yla anlaşma sağlayan başkent temsilcisi, ligin tecrübeli oyuncularından Kemal Kayhan'ı da bitirdi.
Geçtiğimiz sezon Halkbank forması giyen 36 yaşındaki Kemal, orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor. 2.00 metre boyundaki oyuncu, 2007-2009 yılları arasında Halkbank'ta oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ardından sırasıyla Halkbank, Maliye, Ziraat Bankası formaları giyen başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon Halkbank'ta kariyerindeki 3. dönemi geçirmişti.
KADİR DE TAMAM
İddialı bir takım oluşturan Spor Toto, İstanbul BŞB forması giyen Kadir Cin'le de anlaşma sağladı. 32 yaşındaki oyuncu kariyerinde Arkasspor, Ziraat Bankası'nda forma giydikten sonra 2012'de transfer olduğu İBB'de 7 yıl oynadı. 2.04 metre boyundaki tecrübeli oyuncu, smaçör pozisyonunda görev yapıyor.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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