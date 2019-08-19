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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Kemal ’da

Kemal Spor Toto’da

Efeler Ligi'nde Maliye Piyango'nun isim haklarını satın alan , transferlerine devam ediyor. Son olarak Ugandalı pasör çaprazı Okello'yla anlaşma sağlayan başkent temsilcisi, ligin tecrübeli oyuncularından Kemal Kayhan'ı da bitirdi.

Geçtiğimiz sezon forması giyen 36 yaşındaki Kemal, orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor. 2.00 metre boyundaki oyuncu, 2007-2009 yılları arasında Halkbank'ta oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye oldu. Ardından sırasıyla Halkbank, Maliye, Ziraat formaları giyen başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon Halkbank'ta kariyerindeki 3. dönemi geçirmişti.

KADİR DE TAMAM
İddialı bir takım oluşturan , BŞB forması giyen Kadir Cin'le de anlaşma sağladı. 32 yaşındaki oyuncu kariyerinde Arkasspor, Ziraat Bankası'nda forma giydikten sonra 2012'de transfer olduğu 'de 7 yıl oynadı. 2.04 metre boyundaki tecrübeli oyuncu, smaçör pozisyonunda görev yapıyor.

  1. 19.8.2019
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