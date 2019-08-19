Kemal Spor Toto’da

Geçtiğimiz sezon Halkbank forması giyen 36 yaşındaki Kemal, orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor. 2.00 metre boyundaki oyuncu, 2007-2009 yılları arasında Halkbank'ta oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ardından sırasıyla Halkbank, Maliye, Ziraat Bankası formaları giyen başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon Halkbank'ta kariyerindeki 3. dönemi geçirmişti.



KADİR DE TAMAM

İddialı bir takım oluşturan Spor Toto, İstanbul BŞB forması giyen Kadir Cin'le de anlaşma sağladı. 32 yaşındaki oyuncu kariyerinde Arkasspor, Ziraat Bankası'nda forma giydikten sonra 2012'de transfer olduğu İBB'de 7 yıl oynadı. 2.04 metre boyundaki tecrübeli oyuncu, smaçör pozisyonunda görev yapıyor.