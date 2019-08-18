Daudi Okello Spor Toto’da
Bu sene Ankara'yı temsil edecek üç takımdan birisi olan Efeler Ligi ekibi Spor Toto, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Maliye Piyango'nun isim değiştirmesi sonrası ligde yoluna Spor Toto olarak devam eden Başkent ekibi, geçen sezon Tokat Belediyesi Plevnespor takımında forma giyen Daudi Okello'yu renklerine bağladı.
Bu sene Ankara'yı temsil edecek üç takımdan birisi olan Efeler Ligi ekibi Spor Toto, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Maliye Piyango'nun isim değiştirmesi sonrası ligde yoluna Spor Toto olarak devam eden Başkent ekibi, geçen sezon Tokat Belediyesi Plevnespor takımında forma giyen Daudi Okello'yu renklerine bağladı. 24 yaşındaki Ugandalı oyuncu, ligin en skorer isimleri arasında yer alıyor. 2016-2017 sezonunda Bulgaristan ekibi Ivkoni'den Galatasaray'a transfer olan pasör çaprazı Okello, başarılı geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz sezon Tokat Belediye Plevnespor'da forma giymişti.
ŞANİ GÜLLÜ VEFAT ETTİ
Eski uluslararası voleybol hakemlerinden Şani Güllü vefat etti. Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, sevenleri ve voleybol camiasına başsağlığı dileriz" denildi. Cenaze bugün Bursa'da toprağa verilecek.
SARI MELEKLER GERİ SAYIMDA
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- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Daudi Okello Spor Toto’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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