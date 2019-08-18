Daudi Okello Spor Toto’da

Bu sene Ankara'yı temsil edecek üç takımdan birisi olan Efeler Ligi ekibi Spor Toto, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Maliye Piyango'nun isim değiştirmesi sonrası ligde yoluna Spor Toto olarak devam eden Başkent ekibi, geçen sezon Tokat Belediyesi Plevnespor takımında forma giyen Daudi Okello'yu renklerine bağladı. 24 yaşındaki Ugandalı oyuncu, ligin en skorer isimleri arasında yer alıyor. 2016-2017 sezonunda Bulgaristan ekibi Ivkoni'den Galatasaray'a transfer olan pasör çaprazı Okello, başarılı geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz sezon Tokat Belediye Plevnespor'da forma giymişti.

ŞANİ GÜLLÜ VEFAT ETTİ

Eski uluslararası voleybol hakemlerinden Şani Güllü vefat etti. Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, sevenleri ve voleybol camiasına başsağlığı dileriz" denildi. Cenaze bugün Bursa'da toprağa verilecek.

SARI MELEKLER GERİ SAYIMDA

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Melissa Vargas, Dicle Nur Babat, Bahar Toksoy Guidetti, Ceren Kestirengöz, Sıla Çalışkan ve Aybüke Güldenoğlu yeni sezon öncesinde solunum ve efor testinden geçti.