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18 Ağustos 2019, Pazar
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Daudi Okello ’da

Daudi Okello Spor Toto’da

Bu sene Ankara'yı temsil edecek üç takımdan birisi olan Efeler Ligi ekibi , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Maliye Piyango'nun isim değiştirmesi sonrası ligde yoluna Spor Toto olarak devam eden Başkent ekibi, geçen sezon takımında forma giyen Daudi Okello'yu renklerine bağladı.

Bu sene Ankara'yı temsil edecek üç takımdan birisi olan Efeler Ligi ekibi , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Maliye Piyango'nun isim değiştirmesi sonrası ligde yoluna Spor Toto olarak devam eden Başkent ekibi, geçen sezon takımında forma giyen Daudi Okello'yu renklerine bağladı. 24 yaşındaki Ugandalı oyuncu, ligin en skorer isimleri arasında yer alıyor. 2016-2017 sezonunda Bulgaristan ekibi Ivkoni'den Galatasaray'a transfer olan pasör çaprazı Okello, başarılı geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz sezon 'da forma giymişti.

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  1. 18.8.2019
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