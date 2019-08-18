İbrahim Emet Halkbank’ta
Mavi-beyazlılar, İstanbul BB forması giyen orta oyuncuyla rotasyonu güçlendirdi. 33 yaşındaki İbrahim, “Türkiye’nin en başarılı takımında olmak bana onur verecek” dedi.
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, orta oyuncu İbrahim Emet'i transfer etti. 33 yaşında 2.10 metre boyundaki oyuncu, "Bu formayı giymemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Halkbank'ın vizyonu Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da biliniyor. Hedef her zaman zirve" ifadelerini kullandı. Deneyim ve birikimiyle takıma katkı vermek istediğini aktaran İbrahim, "Türkiye'nin en başarılı, Avrupa'nın da gözde takımının formasını giymek bana onur verecek" değerlendirmesinde bulundu. İbrahim, geride kalan sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giymişti.
EZGİ KARAYOLLARI'NDA
Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, son olarak Vakıfbank genç takımında forma giyen Ezgi Kara'yı transfer etti. Başkent ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Ezgi, orta oyuncu olarak görev yapıyor. Milli takımın alt yaş kategorilerinde oynayan genç oyuncu, son olarak Balkan Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' ödülünü almıştı.
GENÇ PASÖR ALANYA'DA
Alanya Belediyespor, voleybola Beşiktaş altyapısında başlayan Emircan Başarır'la anlaşma sağladı. 1.92 metre boyunda ve 22 yaşındaki genç oyuncu, Beşiktaş'ta oynadıktan sonra K.Maraş ve Bafra İhtisas formalarını da giymişti.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
İbrahim Emet Halkbank’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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