İbrahim Emet Halkbank’ta

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, orta oyuncu İbrahim Emet'i transfer etti. 33 yaşında 2.10 metre boyundaki oyuncu, "Bu formayı giymemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Halkbank'ın vizyonu Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da biliniyor. Hedef her zaman zirve" ifadelerini kullandı. Deneyim ve birikimiyle takıma katkı vermek istediğini aktaran İbrahim, "Türkiye'nin en başarılı, Avrupa'nın da gözde takımının formasını giymek bana onur verecek" değerlendirmesinde bulundu. İbrahim, geride kalan sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giymişti.

EZGİ KARAYOLLARI'NDA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, son olarak Vakıfbank genç takımında forma giyen Ezgi Kara'yı transfer etti. Başkent ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Ezgi, orta oyuncu olarak görev yapıyor. Milli takımın alt yaş kategorilerinde oynayan genç oyuncu, son olarak Balkan Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' ödülünü almıştı.

GENÇ PASÖR ALANYA'DA

Alanya Belediyespor, voleybola Beşiktaş altyapısında başlayan Emircan Başarır'la anlaşma sağladı. 1.92 metre boyunda ve 22 yaşındaki genç oyuncu, Beşiktaş'ta oynadıktan sonra K.Maraş ve Bafra İhtisas formalarını da giymişti.