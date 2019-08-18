İnegöl Belediye’ye deneyimli smaçör

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, tecrübeli smaçör Turgay Doğan'la anlaşma sağladı. Geçen sezona Kula Belediye'de başlayan 34 yaşındaki oyuncu, daha sonra Tokat Plevnespor'a transfer olmuştu. Daha önce G.Saray ve Fenerbahçe'de de görev yapan Turgay, "Takımıma yeni sezonda katkı vermek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.