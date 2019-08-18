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18 Ağustos 2019, Pazar
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İnegöl Belediye’ye deneyimli smaçör

İnegöl Belediye’ye deneyimli smaçör

ekiplerinden , tecrübeli smaçör 'la anlaşma sağladı. Geçen sezona Kula Belediye'de başlayan 34 yaşındaki oyuncu, daha sonra Plevnespor'a transfer olmuştu.

ekiplerinden , tecrübeli smaçör 'la anlaşma sağladı. Geçen sezona Kula Belediye'de başlayan 34 yaşındaki oyuncu, daha sonra Plevnespor'a transfer olmuştu. Daha önce G.Saray ve Fenerbahçe'de de görev yapan Turgay, "Takımıma yeni sezonda katkı vermek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 18.8.2019
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