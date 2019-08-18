İnegöl Belediye’ye deneyimli smaçör
Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, tecrübeli smaçör Turgay Doğan'la anlaşma sağladı. Geçen sezona Kula Belediye'de başlayan 34 yaşındaki oyuncu, daha sonra Tokat Plevnespor'a transfer olmuştu.
Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, tecrübeli smaçör Turgay Doğan'la anlaşma sağladı. Geçen sezona Kula Belediye'de başlayan 34 yaşındaki oyuncu, daha sonra Tokat Plevnespor'a transfer olmuştu. Daha önce G.Saray ve Fenerbahçe'de de görev yapan Turgay, "Takımıma yeni sezonda katkı vermek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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